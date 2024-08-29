SON DAKİKA! İstanbul'da metroda Suriyeli çocuğu darbeden şahıs gözaltına alındı Metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı için hakkında soruşturma açılan saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı.

Şiddet uygulayan fail erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU DARBETTİ

Metroda şiddet uyguladığı anda görüntüsü çekilen erkeğin, çocuğa hem bağırdığı hem de eliyle tokatladığı görüldü. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan erkeği engellemeye çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan saldırı anına ait görüntülere gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin büyük tepki toplamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada Bakan Tunç, Suriyeli küçük çocuğu darbeden şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklamasının ardından ekipler harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli şahsın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada yer alan ve metroda “yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan” şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez!"