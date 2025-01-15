SON DAKİKA! İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Haber Merkezi

Sahte içki kabusu can almaya devam ediyor.

Türkiye genelinde sürdürülen sahte alkol operasyonlarına rağmen suçlular, vatandaşın canına kastetmekten vazgeçmiyor.

İstanbul'da son 24 saat içinde 38 kişi, sahte alkolden zehirlenerek hastanelere başvurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

26’sının yabancı uyruklu olduğu belirlenen durumu kritik 11 hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Sabah saatlerinde ise tedavisi devam eden 8 hastadan da acı haber geldi.

Son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 19'a yükseldi.

VAKA SAYISI YÜKSELİYOR

Yeni vakalar ile birlikte toplam 65 kişi, sahte alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvurdu.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde başvuranlar tedavi altına alındı.

3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

İstanbul'da 2024 yılında sahte içkiden 48 kişi öldü, 110 kişi de zehirlendi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

SAHTE İÇKİ SATIŞINA RUHSAT İPTALİ

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirmişti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullanmıştı.