SON DAKİKA! İstanbul'da yayaya çarptıktan sonra kaçan şahıs tutuklandı Beşiktaş'ta yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan sürücü Furkan Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan D. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 4 araca birden çarptı.

Cip, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edilirken, sürücü ise kaçtı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı.

TUTUKLANDI

Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan Dağlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kırarslı'ya çarpıp ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan sürücü, yeniden gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tekrar gözaltına alınan Dağlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy'e gittiğini ve bir süre sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.