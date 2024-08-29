SON DAKİKA! İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısında yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı. Böylece Megakent'e 2 bin 500 yeni taksi geliyor.

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Haber Merkezi

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksiler...

Sık sık olaylarla gündeme gelen taksi sürücüleri; yolcu seçme, fazla ücret talep etme, taksimetre oyunları gibi nedenlerle tepki çekiyor.

Bu nedenle tartışmalar da kaçınılmaz oluyor.

BEKLENEN ADIM ATILDI

İstanbul'un kronik sorunu taksi konusunda beklenen adım atıldı.

İstanbul'da bugün yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında taksi sorunu gündeme geldi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Taksi sayısının artırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif, toplantıda kabul edildi.

2 BİN 500 YENİ TAKSİ GELİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte Megakent'e 2 bin 500 yeni taksi geliyor.

YENİ DÜZENLEMELER

- Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.

- Yolcu alımı uygulama veya entegre, taksi durakları üzerinden yapılacak.

- Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.

- Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.

15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti.

BAKAN URALOĞLU ONAYLAYACAKLARINI BİLDİRMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını bildirmişti.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise karara ilişkin sosyal medya hesabından "2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.