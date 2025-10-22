İzmir'de şiddetli patlama: Bir kişi ağır yaralandı

- İzmir Bayraklı'da nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu bir ev yıkıldı ve 75 yaşındaki M.D. ağır yaralandı.
- Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.
- Patlama sonucu evin çatısı çöktü ve yanındaki işletmeler hasar aldı; göçükte kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir'de korku dolu anlar...
Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir patlama meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada, müstakil bir evin yıkıldığı belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Patlamada, evde bulunan 75 yaşındaki M.D. yaralandı.
Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİRİ VAR
Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.
Öte yandan göçükteki kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.