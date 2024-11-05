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İHA

İzmit'teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde, korkutan bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dumanların yükseldiği görülürken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı bildirilirken, çevre ilçelerden de duyulduğu belirtildi.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Tesisin kendi sağlık ekipleri ile itfaiyesi olaya kısa sürede müdahale etti. Bazı binalarda hasar meydana gelirken, işçiler ise güvenli alanda toplanarak, tahliye edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre, 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.