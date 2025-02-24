Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

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Belediyelerde terör odaklarına yer yok.

Bu kapsamda da yapılan operasyonlar sürüyor.

Bu operasyonlardan birisi de Kars Kağızman Belediyesi'nde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kars Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

KAĞIZMAN KAYMAKAMI, BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Yine bakanlıktan yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırılan Alkan'ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: