Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Belediyelerde terör odaklarına yer yok.
Bu kapsamda da yapılan operasyonlar sürüyor.
Bu operasyonlardan birisi de Kars Kağızman Belediyesi'nde yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Kars Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
KAĞIZMAN KAYMAKAMI, BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
Yine bakanlıktan yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırılan Alkan'ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
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