SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Kahramanmaraş sallandı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yeni bir depremin haberini verdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.
4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.41'de, 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.
MERKEZİ DULKADİROĞLU
Meydana gelen depremin Dulkadiroğlu ilçesi merkezli olduğu tespit edildi.
10.53 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Meydana gelen depremin derinliği ise 10.53 kilometre olarak belirlendi.
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