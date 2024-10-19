SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Kahramanmaraş sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yeni bir depremin haberini verdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.41'de, 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

MERKEZİ DULKADİROĞLU

Meydana gelen depremin Dulkadiroğlu ilçesi merkezli olduğu tespit edildi.

10.53 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Meydana gelen depremin derinliği ise 10.53 kilometre olarak belirlendi.

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Büşra Yıldız
Muhabir