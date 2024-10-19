Haberler



Gündem



SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta saat 14.41'de merkezi Dulkadiroğlu ilçesi olan bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.