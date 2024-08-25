SON DAKİKA! Kayseri'de sel: 1 kişi hayatını kaybetti Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan 56 yaşındaki Muhittin Saraç'ın cansız bedenine 16 saat sonra ulaşıldı.

Haber Merkezi

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

Ayrıca sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişi kurtarılırken, Muhittin Saraç isimli vatandaşın ise cansız bedeni bulundu.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

24 Ağustos (dün) tarihinde Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde aşırı yağışlar sonucunda heyelan meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir.



Dere yatağında sürüklenen bir aracın içinde bulunan vatandaşımızın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.