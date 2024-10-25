SON DAKİKA! Kırmızı kategoride aranan terörist Faraşin-Bedran' kod adlı Ramazan Aktaş yakalandı

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi, aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal alanda faaliyet gösteren bir teröristin yeri tespit edildi.
KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ekipler tarafından düzenlenen "GÜRZ-19" operasyonunda, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş, ekiplerle yaşadığı çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi.
Terörist Ramazan Aktaş'ın eylem hazırlığında olduğu ve silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
"HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
GÜRZ-19 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT LİSTESİ PAYLAŞILDI
Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan terörist ile birlikte ele geçirilen mühimmat listesini de açıkladı.
Ele geçirilen mühimmatlar ise şöyle:
1adet M16 tüfek, 1adet AKİS tüfek, 55 adet (dolu) M16 şarjörü, 5 adet (dolu) AKİS şarjörü, 4 adet el bombası, 2 adet taşınır powerbank, 3 adet dürbün, 1adet mühimmat yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet termal güneş paneli, 4 adet hilti şarj aleti, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet el feneri.
"DURMAYACAĞIZ, DURAKSAMAYACAĞIZ"
Ali Yerlikaya, açıklamasına son olarak şu ifadelere yer verdi:
Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız
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