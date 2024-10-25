SON DAKİKA! Kırmızı kategoride aranan terörist Faraşin-Bedran' kod adlı Ramazan Aktaş yakalandı

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi, aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal alanda faaliyet gösteren bir teröristin yeri tespit edildi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından düzenlenen "GÜRZ-19" operasyonunda, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş, ekiplerle yaşadığı çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi.

Terörist Ramazan Aktaş'ın eylem hazırlığında olduğu ve silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

GÜRZ-19 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.



Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.