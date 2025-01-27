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DHA

Türkiye, acı olaylar ile sarsılmaya devam ediyor..

Konya'da geçtiğimiz günlerde, saat 20.00 sıralarında 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Binanın enkazında 5 kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine ekipler hızlıca harekete geçerek kurtarma çalışmalarına başladı.

Gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişiye canlı ulaşıldı.

ENKAZDAN 3 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARTILDI

Enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri, koridor oluşturarak enkazdan 3 kişiyi sedyeyle çıkardı.

Sağ olarak kurtarılan 3 kişi, daha sonra olay yerinde bekleyen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Enkaz altındaki çalışmalar devam ederken, 2 kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyordu.

2 KİŞİDEN ACI HABER GELDİ

Enkaz altında olan 2 kişiyi çıkarmak için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken acı haber geldi.

Enkazda ulaşılan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 GÖZALTI

Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Diğer yandan 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE TİTİZLİKLE İNCELENMEKTEDİR"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika gelişmesinde ise, Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım F., balık restoranın tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer D. yapım işini üstlenen Volkan D., aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Ö. ile dükkanların mülk sahibi Hakkı İ. ve Mehmet. P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede tutuklandı.