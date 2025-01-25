SON DAKİKA! Konya'da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

AA

Konya'da dün saat 20.00 sıralarında 4 katlı bina çöktü. Enkaz altındakileri çıkartmak için zamana karşı bir yarış yapılıyor.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binada 14 daire ve 7 dükkan bulunduğu ve 79 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Çökme öncesi gürültüyü duyup kaçan 2 kişi sağ hafif sıyrıklarla kurtulurken, enkaz altında olduğu sanılan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AFAD, olay yerine 200 kişilik ekip sevk etti. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı, 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binanın enkazı altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden 5 kişiden 3'ü sağ kurtarılmıştı. Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

ÇÖKMEDEN SORUMLU 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24 Ocak 2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.

DETAYLI İNCELEME BAŞLADI

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİASI

Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolon kesildiği iddia edildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim." sözlerini kullandı.

"İLK BİLGİLER ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİNİN OLDUĞU YÖNÜNDE"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıkalama, "Tüm gayretimiz yapının altında olduğu ifade edilen kişilerin kurtarılmasına yönelik. İçerden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, içerde kendi ailelerinden 5 kişinin olduğu yönünde" dedi.