SON DAKİKA! Kredi kartında savunma fonu alınmayacak

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Son günlerin en çok konuşulan gündem maddeleri arasında yer alıyordu...

Savunma Sanayi için fon oluşturmak üzere limiti 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınması ile ilgili tasarı görüşülmek üzere Meclis'e gelmişti.

GÖRÜŞMELER ERTELENMİŞTİ

Daha sonra bu tasarının daha sonra tekrar görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı.

TEKLİF TAMAMEN ÇEKİLDİ

AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK "BÜTÇEYE TEK KURUŞ GELMEYECEK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır." demişti.

SAVUNMA SANAYİ FONU

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun teklifi görüşmelerinin gerçekleşeceği bildirilmişti.

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınabileceği öğrenilmişti.

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınabilecekti.