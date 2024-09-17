SON DAKİKA! Küçük Narin'in ölüm nedeni belli oldu Adli Tıp'ın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ: AĞZINDAN ÇIKAN SICI AMCA GÜRAN'IN ELİNE BULAŞTI

Narin'in kesin ölüm nedeniyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsiye göre Narin Güran boğularak öldürüldü.

Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

91 ÖRNEK ALINMIŞTI

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı.

Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alınmıştı.

Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edilmişti.

DAHA ÖNCE BAZI BULGULAR ELDE EDİLDİ

Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok" denildi.

Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtilmişti.

Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulanmıştı.

Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

KESİN SONUÇ 23 EYLÜL'DE

Öte yandan Narin Güran'ın kesin ölüm nedenini ortaya çıkarması beklenen otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

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