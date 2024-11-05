SON DAKİKA! LGS tarihi belli oldu

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

UYGULAMADA FARKLILIK OLMAYACAK

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.