SON DAKİKA! Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi

Haber Merkezi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında tutuklama kararı verilmişti.

23 Mart'tan beri tutuklu bulunan Polat, sağlık problemleri yaşıyordu.

SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYORDU

İki damarında tıkanıklık olan ve dört kez anjiyo geçiren Polat’ın, toplam altı stenti bulunuyordu.

Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bir önceki gün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında Polat hakkında, konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliye ilişkin kararında sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu duyurdu.

28 TAHLİYE KARARI

Ayrıca, Saraçhane eylemlerinde bir kısmı tutuklu, bir kısmı ev hapsinde olan 28 kişi hakkında da tahliye kararı verildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Polat'ın cezaevine alındığı günden bu yana şikayetlerinin devam ettiğini ve her şikayetinde de doktor muayenesinin yapıldığını aktaran Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun bazı tetkikler istediğini ve hastanelerde bu tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Tunç, "Tetkiklerin sonucu Adli Tıp'a intikal ettiğinde, Adli Tıp Kurumu bununla ilgili karar verecek. Bazı yanlış anlamalar da var. Ceza Güvenlik Tedbirleri Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş. Cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek tutuklularla ilgili de düzenleme var. Buna yönelik tam teşekküllü hastane ve Adli Tıp'ça onaylanan bir rapor varsa tutuklama yerine adli kontrol kararı verilebilir diyor." ifadelerini kullandı.