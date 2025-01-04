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Türkiye, deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti..

Son olarak, merkez üssü Malatya Darende olan bir deprem daha meydana geldi.

Son yaşanan depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesi üzerinden paylaştı.

MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya Darende olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 10.43 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Malatya'nın Darende açıklarında meydana gelen depremin 10.43 kilometre derinde olduğu ölçüldü.

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