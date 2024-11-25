DHA

Malatya sallandı..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİĞİ 9.75KİLOMETRE

Depremin 9.75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, tüm Malatyalılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi olumsuz bir durumun olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü söyledi.

Yavuz, sosyal medya hesabından ise "İlimiz Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün afetlerden milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

ADIYAMAN VALİSİ: "TÜM ADIYAMAN VE MALATYA'YA GEÇMİŞ OLSUN"

Adıyaman Valisi Osman Varol da Doğanşehir merkezli depremin Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildiğini ifade ederek, "Şu an için kentimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. İlgili birimlerimize herhangi bir ihbar söz konusu değil. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor. Şu an için çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm Adıyaman ve Malatya'ya geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise sosyal medya hesabından, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek, "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.