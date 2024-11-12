SON DAKİKA! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için verilen adli kontrol kararına itiraz

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi sonrası ekipler harekete geçti.

Bunun üzerine tespit edilen adreslere operasyon düzenlenerek aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ "TUTUKLAMA" TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte 16 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'ev hapsi' kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturma sürerken yaşanan yeni gelişmede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için verilen adli kontrol kararına itiraz talebi geldi...

Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için verilen adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama talebinde bulundu.