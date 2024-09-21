SON DAKİKA! Metin Arolat hayatını kaybetti Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan ünlü sanatçı Metin Arolat, şarkı söylerken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Arolat, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı otelde aniden fenalaşan 52 yaşındaki sanatçı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET AROLAT KİMDİR?

Mehmet Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğan Türk şarkıcıdır. Çerkes bir anne ve İstanbullu bir babanın çocuğudur; babası Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlamıştır. Ailesinin kökleri oldukça zengin olup, büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü şair Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat’tır.

Arolat, İzmir Dokuz Eylüler Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, abisi Demir Arolat'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yönetmenlik ve müzik kariyerine yönelmek amacıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul’da, Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı, burada görev aldığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülü aldı. Daha sonra, Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Tarkan’ın klip çekimlerini yapan ekiple çalıştı.