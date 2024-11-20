SON DAKİKA! MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi

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MHP'de istifa..

Son dakika haberine göre, MHP'de parti içinde devam eden inceleme sonucu istifası istenen 3 vekilin istifası kabul edildi.

Haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

"3 VEKİLİN İSTİFASI KABUL EDİLDİ"

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…

VEKİLLERDEN İSTİFA SONRASI İLK AÇIKLAMA

İstifa sonrası milletvekilleri sosyal medya hesaplarından benzer paylaşımlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağlılıklarını bildirdi.

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" dedi.

"LİDERİMİZİN, PARTİMİZİN SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ"

Bolu Milletvekili İsmail Akgül "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.

Kilis Milletvekili Mustafa Demir de "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" paylaşımını yaptı.