SON DAKİKA! MHP’li Feti Yıldız Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kısa süre önce MHP'li isimlerin şikayetlerini geri çekeceği açıklanmıştı.

Beklenen adım geldi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları şikayetten vazgeçtiklerini açıkladı.

YILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yazılı açıklama yaptı.

Yıldız açıklamasında, 5 Şubat 2020 tarihinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde “suç ve suçluyu övme ” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na şikayet dilekçesi verdiklerini hatırlattı.

TALİMAT BAHÇELİ'DEN GELDİ

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimleri ile milletvekili sıfatının sona ermesiyle birlikte sanık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlenmiş olup, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başlamış ve duruşması 10 Nisan 2025 tarihine bırakılmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya' paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemesine sunulması talimatını vermiştir."

MHP'nin şikayetten vazgeçmesine ilişkin dilekçe, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

NE OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunulmuştu.

Zincirleme şekilde 'suçu ve suçluyu övme' suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılmıştı.