SON DAKİKA! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

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Türkiye ve Mısır arasında yeni bir dönemin adımları atılıyor..

12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

Son dakika haberine göre Sisi, Türkiye'ye geliyor...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.

GAZZE VE TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu'da artan gerilim ele alınacak.

Türkiye ile Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

İLK TOPLANTI

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi, Cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.



Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.



Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.



Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir.