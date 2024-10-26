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DHA

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın kanı yer kalmadı.

Hain terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini yerle bir etti.

157 NOKTAYA TAM İSABET

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları ile PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alındı.

TUSAŞ ÜRETİMİ ANKA VE SİHA'LAR GÖREV ALDI

MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif kullanılarak, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara da özellikle görev verildi.