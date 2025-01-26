SON DAKİKA! MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti

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Suriye'de zalim Esad rejimi devrildi...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte ise Türkiye'nin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi..

MİT BAŞKANI ŞAM'DA

Son dakika haberine göre Kalın, Suriye’de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

Öte yandan, Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından oluşan yeni yönetime Türkiye'den yapılan 3. ziyaret oldu..