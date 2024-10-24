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Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Hem içeride hem de dışarıda teröristlere geçit vermeyen MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmayı sürdürüyor.

Ankara'daki terör saldırısının ardından hainlere gereken cevap verilirken, MSB son gerçekleştirilen harekata ilişkin görüntüleri paylaştı.

NOKTA OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

ÇOK SAYIDA STRATEJİK NOKTA HEDEF ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Gelen son dakika bilgisinde ise, operasyona ilişkin yeni görüntülerin paylaşıldığı kaydedildi.