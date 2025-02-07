SON DAKİKA! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu

AA

PKK terör örgütüne darbe vurulmaya devam ediliyor..

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu kapsamda başarılı bir operasyona daha imza attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hedef listesinde yer alan PKK/KCK sözde özel kuvvetler mensubu Murat Keleş'in yerini istihbarat ağı sayesinde tespit etti.

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEKİ İSİMLERDENDİ

PKK/KCK’lı Murat Keleş, 2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak Silopi’de güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerindendi.

MİT’in öncelikli hedef listesinde olan terörist Keleş, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize ediyordu.

MİT istihbarat ağı sayesinde, Keleş’in yeri tespit edildi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAVAŞ'IN KANI YERDE KALMADI

Milli İstihbarat Teşkilatı, Şırnak Silopi’de, 5 Mayıs 2016’da, güvenlik güçlerine ait zırhlı araca yönelik roketatarlı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş’ın kanını yerde bırakmadı.

NOKTA OPERASYON İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye’de ‘terör nitelikli suçlardan’ aranırlık kaydı bulunan Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş’in, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında "sözde sorumlu" seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Keleş’in uzun süredir MİT’e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi.

MİT’in radarında olan PKK/KCK’lı terörist, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.