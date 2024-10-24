SON DAKİKA! MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Hem içeride hem de dışarıda teröristlere geçit vermeyen MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

Türkiye’de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK’lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT'İN ÖNCELİKLİ HEDEF LİSTESİNDEYDİ

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

OPERASYON İÇİN EN UYGUN ZAMAN BEKLENDİ

Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adım adım izlenen PKK/KCK’lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi.

MİT, 2019 yılında kurulan sözde Hakkari Eyaleti’ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.