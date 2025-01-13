Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir nokta operasyon daha...

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

MİT TESPİT ETTİ: SINIR ÖTESİ OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Terör saldırılarının ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

FETÖ'CÜ SAVCI RAPORU SÜMEN ALTI ETMİŞTİ

Diğer yandan patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanlı Savcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman’a iletildiği ancak Şişman’ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı.

İLGİLİ HABER Reyhanlı saldırısını planlayan terörist yakalandı

İLGİLİ HABER Reyhanlı saldırısının duruşması görüldü: FETÖ şüphesi var