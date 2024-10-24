Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Ankara'daki terör saldırısının ardından hainlere gereken cevap veriliyor.

Bu kapsamda PKK terör örgütü hedefte...

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

BİRÇOK HEDEF VURULDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler paylaşılırken Ankara'daki hain saldırıda şehit olan 5 vatandaşımızın kanı yerde kalmadı.