SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: PKK'lı terörist Çiğdem Aslan yakalandı PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki PKK'lı terörist Çiğdem Aslan, İstanbul'da yakalandı.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

MİT ve Emniyet ortaklığında başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.