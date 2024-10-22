SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir takip ettiği 3 isme ortak operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PROPAGANDA FAALİYETLERİNE KATILIM SAĞLADILAR

Terörist Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, Hatın Şahbaz'ın özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine katılım sağladığı belirlendi.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Daha önce PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

ÖRGÜTÜN AVRUPA YAPILANMASINA İLİŞKİN PEK ÇOK BİLGİYE ULAŞILDI

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.