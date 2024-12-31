SON DAKİKA! MİT'ten Gara'da nokta operasyon

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hız kesmeden nokta operasyonlarına devam ediyor.

MİT bu kez, Gara'da nokta bir operasyona daha imza attı.

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Bunun üzerine MİT, Demir'in hedef listesine aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK’lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gara'da "sözde" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

MİT’in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte saldırı hazırlığında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.

GARA'DA NOKTA OPERASYON

Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler, Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.