SON DAKİKA! MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: Terörist Lokman İsmail etkisiz hale getirildi MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından olan Lokman İsmail'in, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA

Teröristlere göz açtırılmıyor...

Hem içeride hem de dışarı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarını sürdürüyor ve teröristleri adım adım takip ederek yok ediyor.

Bu kapsamda da MİT, bir nokta operasyona daha imza attı.

PKK/KCK'nın sözde sorumlularından olan terörist Lokman İsmail, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

MİT, hassas çalışmaları sonucu terörist Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist İsmail için operasyon kararı alındı.

MİT’in saha ajanlarının başarılı istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı terörist Lokman İsmail'in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

TAM İSABETLİ ATIŞLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail, tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRILARININ PLANCISIYDI

PKK/KCK’lı terörist Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019 yılında da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine terörist Lokman İsmail'di.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)