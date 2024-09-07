SON DAKİKA! MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü

Haber Merkezi
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.
Güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü mücadele kapsamında, ülkenin kırsal ve kent merkezlerinde saklanan terör örgütü mensuplarının izi sürülüyor.
MİT'TEN NOKTA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerden biri olan Irak'ta yeni bir operasyona daha imza attı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, yeri tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu terörist Saliha Akbıyık'ın Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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