SON DAKİKA! MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü MİT tarafından Süleymaniye'de yapılan nokta operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu terörist Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü mücadele kapsamında, ülkenin kırsal ve kent merkezlerinde saklanan terör örgütü mensuplarının izi sürülüyor.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerden biri olan Irak'ta yeni bir operasyona daha imza attı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ