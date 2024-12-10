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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıl sonra Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye yeniden şekillenirken, gözler kritik bölgelere çevrildi.

O bölgelerden biri olan Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin petrol kenti Kamışlı'nın kontrolü terör örgütü PKK/YPG’ye kaldı.

Rejimin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün rejimden aldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğunu ve kendi depolarına taşımaya başladığını tespit etti.

Örgüt, gasbettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı, güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlarken, MİT'ten ağır darbe geldi..

MİT'TEN KAMIŞLI'YA OPERASYON

MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'ya hava operasyonu düzenledi.

REJİMDEN GASBEDİLEN MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Örgütün Esad rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

PETROL KENTİ: KAMIŞLI

Öte yandan Kamışlı petrol açısından zengin olmasıyla dikkat çekiyor..

Hemen hemen Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısını üretebilme kapasitesine sahip olan Kamışlı'nın binden fazla petrol kuyusu olduğu ve günde 350 bin varil petrol üretebildiği tahmin ediliyor.