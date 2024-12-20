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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristleri inlerinde yok etmeye devam ediyor...

Mehmetçik, terör ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken son olarak Irak'ın kuzeyinde bir operasyon daha gerçekleştirildi.

"OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

MSB'den yapılan açıklamada ilk olarak "Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu bilgiler paylaşıldı:

"11 PKK'LI TERÖRSİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!"

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!



