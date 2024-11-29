Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristleri inlerinde yok etmeye devam ediyor...

Başarılı operasyonlar neticesinde her geçen gün çok sayıda kayıp veren teröristler kaçacak delik arıyor.

Bu kapsamda da bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) son olarak yapılan açıklamada, operasyonun detayları paylaşıldı.

"13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor." ifadeleri ile MSB'den yapılan açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.







