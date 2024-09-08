Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristleri saklandıkları deliklerde bulmaya ve paketlemeye devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan yapılan operasyonlar sürerken, 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan videolu olarak yapılan paylaşım için şu not düşüldü:

"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM"

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

"15 PKK/YPG'Lİ, 1 PKK'LI"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.