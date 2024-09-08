SON DAKİKA! MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, farklı bölgelerde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi

Mehmetçik, teröristleri saklandıkları deliklerde bulmaya ve paketlemeye devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan yapılan operasyonlar sürerken, 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan videolu olarak yapılan paylaşım için şu not düşüldü:

"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM"

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

"15 PKK/YPG'Lİ, 1 PKK'LI"