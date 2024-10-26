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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda da hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde operasyon gerçekleştirdi.

17 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" denilerek şu açıklamalarda bulunuldu:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Kararlılık vurgusu yapan Bakanlık, paylaşımında son olarak şu ifadelere yer verdi:

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

TUSAŞ SALDIRILARI SONRASI TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR

Türkiye'yi sarsan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı sonrası Türk askeri terör hedeflerini teker teker imha ediyor.

5 vatandaşımızın şehit olduğu ve 22 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası operasyonlarına hız veren Mehmetçik, gerçekleştirilen son operasyonda ise 30 teröristi etkisiz hale getirmişti.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Hain TUSAŞ saldırısının ardından güvenlik güçlerimizce misliyle karşılık verilirken, 30 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin detaylar ise şu ifadeler ile paylaşılmıştı:

Güçlüyüz, kararlıyız!



Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!

TUSAŞ SALDIRISI

Türkiye, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerinin nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası Türkiye genelinde yeni güvenlik tedbirleri alındı.