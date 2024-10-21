SON DAKİKA! MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda da hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar, kararlılıkla devam ediyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Başarılı operasyona dair detayları Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından duyurdu.

2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ!"