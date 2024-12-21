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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, sınır içinde ve ötesinde başarılı operasyonlara imza atıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmazken, bir başarılı operasyona daha imza atıldı.

Operasyona ilişkin detayları MSB, sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÖNLEYİCİ VE YOK EDİCİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

"2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"