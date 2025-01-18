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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri teröre darbe vurmaya devam ediyor...

Düzenlediği başarılı operasyonlar ile terörü inlerinde yok eden kahraman Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısını da paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Geçit vermedik, vermeyeceğiz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"