Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor...

Düzenledikleri başarılı operasyonlar ile kahraman Mehmetçikler, terörü inlerinde yok ediyor.

Bu kapsamda son gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'den yapılan paylaşımda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.



Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.