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Haber Merkezi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Memetçik hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı operasyonlarla teröristleri inlerinde paketliyor.

Bu kapsamda da Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, son operasyona dair detaylara yer verildi.

"TERÖRİST TEMİZLİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM"

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"