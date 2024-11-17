Haber Merkezi
Terör örgütleriyle mücadelede başarılı operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor...
Terörü inlerinde yok eden Mehmetçik son olarak, Irak’ın kuzeyin 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
"5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor." ifadesinde bulunan MSB, paylaşımının devamında şu açıklamalara yer verdi:
Irak’ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
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