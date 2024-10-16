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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde vurmaya ve yok etmeye devam ediyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine operasyon düzenledi.

Başarılı operasyona dair detayları Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından paylaştı.

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" diyen Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

5 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ