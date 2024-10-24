Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Kahraman Mehmetçiğimiz ise şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin inlerinin yerle bir edildiğini duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.