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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır içinde ve ötesinde başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor...

Teröristleri kaynağında yok eden Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

"6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" diyen MSB, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"