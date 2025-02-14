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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere göz açtırmıyor..

Nokta operasyonlar ile terörü inlerinde yok eden Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Son olarak, Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

"7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" diyen MSB, devamında şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

"ALIŞILMADIK, SÜRETLİ VE SÜREKLİ OPERASYONALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.



